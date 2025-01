Reveló que padece enfermedad: El presente de la recordada "Naná" de MasterChef a sus 95 años

24 en. 2025 - 09:13 hrs.

En el 2014 se estrenó la primera temporada del programa de cocina MasterChef en Chile, donde una de las personas que se ganó el cariño de la mayoría de los televidentes fue Eliana Hernández, quien se hizo conocida como "Naná".

Luego de participar en el espacio culinario, la recordada concursante participó en otros espacios televisivos y también en algunas campañas publicitarias. Sin embargo, después desapareció de los ojos del mundo del espectáculo nacional.

El presente de la recordada "Naná"

Actualmente, Eliana Hernández tiene 95 años de edad y vive regularmente en la ciudad de La Serena, con su hija.

En una entrevista con Página 7, "Naná" reconoció sentirse "de menos edad", pero también afirmó que "en este momento me encuentro bien, pese a que tuve malas noticias referentes a mi salud, pero no las voy a decir, porque no vale la pena".

"Últimamente, he visto médicos por necesidad. No voy a decir qué tengo, pero sufrí como una semana, la lloré, pero yo misma me lavo el cerebro con que no vale la pena a mi edad", agregó Hernández.

Pese a que "Naná" reconoció que ha tenido problemas de salud, recalcó que "no quiero que nadie me tenga lástima. Me gusta seguir como yo me siento, con menos edad de la que tengo".

Por otro lado, la recordada participante de MasterChef se sinceró sobre su participación en aquel espacio de cocina, donde valoró que, tras su participación, se le abrieran las puertas a otros adultos mayores. "Con lo que hice, incentivé a todos los que tienen mi edad, porque no nos daban valor y ahora he visto publicidad que lleva gente de edad. Sirvió para levantar la vejez", afirmó.

A pesar de su edad, "Naná" señaló que es una mujer independiente y que "me gusta serlo, y cuando necesito de alguien, pido ayuda (a su familia). Pero mientras lo pueda hacer, lo haré más lento, pero lo hago. Yo me siento bien y me olvido de la edad que tengo y las enfermedades. Ya hay que esperar hasta que Dios diga".

Por último, la querida Eliana Hernández dijo que aún le quedan sueños por cumplir, como el viajar a Europa y ayudar a los que más lo necesitan. "Toda la vida he tenido un sueño, que es ir a las poblaciones pobres y enseñar a hacer comidas con cosas que la gente bota. Hay cosas baratas y que son sustentables. Eso me gustaría hacer", concluyó "Naná".

