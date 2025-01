María Luisa Godoy se someterá a procedimiento preventivo contra el cáncer a meses de haber superado un melanoma

23 en. 2025 - 18:01 hrs.

Un gran susto fue el que vivió María Luisa Godoy en septiembre del 2024, luego que le detectaran un melanoma en su cuerpo. Esta forma de cáncer de piel es una de las enfermedades más agresivas, que cobra miles de vidas año tras año.

Una simple revisión de rutina dio con este melanoma que afortunadamente fue detectado a tiempo, siendo erradicado de su cuerpo antes de que se desarrollara y provocara un severo problema de salud en su cuerpo. Esta experiencia la hizo ser más consciente sobre la importancia del autocuidado, y por lo mismo, en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), dio a conocer que dentro de próximos días se realizará un procedimiento preventivo contra el cáncer de piel.

El nuevo procedimiento de María Luisa Godoy

"Me voy a sacar un lunar grande en el brazo derecho, que al comienzo yo lo veía como un lunar bueno y normal. He aprendido que muchos melanomas no necesariamente deben tener un aspecto irregular. Y me debo sacar otros dos en la pierna y el muslo. Yo no tenía idea de nada, pero son cosas que he ido aprendiendo", expresó al citado medio.

"Cuando una persona tiene un melanoma, después que me operaron, me hicieron un mapeo de los lunares, donde con una máquina el doctor te va chequeando cada lunar en tu cuerpo", añadió, revelando que recientemente le brotaron 11 lunares, los cuales ya está monitoreando.

"Hay uno que evidentemente me debo sacar y otros dos más por precaución. Cada tres meses debo estar revisándolos, y todos se van a biopsia", acotó, sumando que se encuentra tranquila ante este nuevo procedimiento médico preventivo.

"Tuve la suerte de pillar el primero a tiempo, si hubiera sido un melanoma ya debería haber salido en el mapeo. Siento que llegué a tiempo a todo", finalizó diciendo María Luisa, quien ha comenzado una cruzada en los medios para concientizar sobre los riesgos del sol en la piel.

Todo sobre Famosos chilenos