Speed acusó robo en el centro de la capital: Se dio cuenta durante transmisión en vivo

El conocido streamer estadounidense conocido como Speed, tras haber conocido el centro de Santiago en sus primeras horas en Chile, degustar un completo italiano, conocer el indio pícaro y visitar Fantasilandia, vivió la parte menos agradable de la capital.

Lo anterior porque el influencer fue víctima de un robo mientras iba a bordo de un bus que lo traslado desde el Parque O'Higgins junto a su comitiva, que incluía algunas personalidades chilenas como el Pollo Castillo y Flaitiano.

El robo a Speed

En medio del streaming, cuando se iba movilizando en la micro, uno de sus asistentes le informó que fue víctima del robo de unas baterías de un Starlink portátil, que se encontraban en un bolso. En medio de la algarabía, estas fueron sustraídas.

Visiblemente nervioso, Speed no podía creer el robo del cual fue víctima y "reprendió" a su equipo de trabajo, al cual le había dicho que no dejaran las cosas de valor descuidadas. "Oh, Dios mío, robaron todo del bolso", lamentó el influencer llevándose una de sus manos a la cara.

Cabe precisar que el dispositivo Starlink es el que le proporciona internet a Speed en estos momentos para conectarse y poder realizar el streaming. En Amazon, una de estas baterías puede costar desde los 249 dólares, cifra que se acerca a los 250 mil pesos chilenos.

Este no es el primer robo que sufre Speed en su periplo por Sudamérica. Solo días atrás, en Argentina, al estadounidense le robaron uno de sus aros mientras se encontraba caminando por Rosario.

They stole all the batteries, starlink cameras equipment 🤣🤣🤣🤣



Ishow speed about to cry,



Chile 🇨🇱 stream pic.twitter.com/LpvWuSEut5 — In Point (@Mohqoshin) January 23, 2025

