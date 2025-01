Camila Ruiz, ganadora de MasterChef, sumó importante logro educativo: "Estuve al borde de renunciar"

24 en. 2025 - 11:40 hrs.

Camila Ruiz alcanzó gran popularidad tras convertirse en la flamante ganadora de la cuarta temporada del programa "MasterChef". Después, la cocinera participó en el espacio culinario "El discípulo del chef" y también sumó un programa radial.

Eso sí, Ruiz también se dedica a otro rubro: Es profesora de educación básica. Debido a su formación como docente, es que la influencer se propuso como objetivo el seguir perfeccionándose profesionalmente, por lo que en 2022 decidió realizar un postgrado.

"Fue un proceso súper desgastante"

Si bien Camila entró a estudiar en 2022, tuvo que congelar cuando la ofrecieron el programa "Voy contigo" en la radio FM2. A pesar de aquello, reconoció en una entrevista con LUN que "tenía que retomar este desafió que tenía pendiente a nivel laboral".

¡Y lo logró! Ruiz señaló que ya recibió su título de Magíster en Dirección y Gestión Escolar en la Universidad del Desarrollo. Sobre esta etapa de su vida, la chef dijo que "fue un proceso súper desgastante y difícil. Uno no se imagina lo que es volver a estudiar y tratar de compatibilizar proyectos, trabajo y estudio".

"Hubo varios minutos en los que me cuestioné si me la podía y estuve al borde de renunciar. A veces me sentía como en 'MasterChef', con el reloj corriendo y una montaña de cosas por hacer y organizar. Pero al final esas crisis me hicieron crecer y valoré aún más el esfuerzo, sobre todo con el apoyo de mis compañeros del magíster, de los cuales aprendí muchísimo, de mi familia y amigos", agregó la influencer.

Sobre las motivaciones que tuvo para realizar estudios de postgrado, Camila Ruiz señaló que lo principal "fue salir de mi zona de confort. Tenía tiempo, ganas y, sobre todo, la necesidad de actualizarme y aprender cosas nuevas. Creo que, como profesores, debemos estar siempre en constante capacitación para ofrecer clases de calidad".

"Además, soy una persona que necesita estar en movimiento y con cosas que hacer; soy súper curiosa y me encanta aprender cosas nuevas. Este magíster fue una oportunidad para conocer más al ámbito educativo, que es algo que me apasiona profundamente, y para explorar otras artistas relacionadas con la dirección en las escuelas, que siento que estamos bastante en debe", agregó Ruiz sobre la necesidad de perfeccionarse en el ámbito profesional.

Fuera del mundo culinario, Camila Ruiz sigue trabajando como profesora y descartó el renunciar a la docencia. "Es lo que más me gusta en el mundo entero, y no quiero ni pienso dejar de hacerlo por lo pronto", afirmó.

Por último, la ganadora de la cuarta temporada de MasterChef dijo que "trabajar con niños es increíble, porque cada día es diferente. Son todo un mundo de energía, curiosidad y creatividad que te desafía y te enseña tanto como tú a ellos (...). Así que aunque esté metida en otros proyectos, siempre voy a encontrar el tiempo para estar en la sala de clases, que es lo que me hace feliz".

