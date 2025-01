"Lo hice de impulsiva": Daniela Aránguiz confesó estar arrepentida de haber hablado mal de Jorge Valdivia

13 en. 2025 - 12:10 hrs.

Daniela Aránguiz reconoció estar arrepentida de antiguos dichos que emitió contra su exesposo, Jorge Valdivia, quien por estos días se encuentra viviendo en su casa, ubicada en un condominio en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Allí, él cumple arresto domiciliario nocturno por los delitos de violación y abuso sexual, por los cuales está siendo investigado.

En el pódcast "No me encasilles", la ex "Mekano" admitió que se retracta de haber emitido comentarios con duras críticas hacia el exfutbolista durante el tiempo en que estuvieron separados, previo al escándalo judicial que por estos días protagoniza.

El arrepentimiento de Daniela Aránguiz

"Una de las cosas de las que me arrepiento es de todas las hue... que hablé de mi exmarido. Me arrepiento, porque en ese momento lo hice de impulsiva, de despechada, por rabia (...) Hay veces en que se te sale de las manos. Cuando tú eres impulsiva, fuego, te hierve y lanzas", admitió.

"Yo siempre lo digo, (hablar) es mi mejor virtud y mi peor defecto. De repente, sin querer, le he hecho daño a harta gente, que quizás ahora me puedo arrepentir. Pero cuando decanta toda la mier... que uno tiene arriba, baja, uno puede ver la realidad y decir, '¿para qué?' La cagué. Hay cosas de las que me arrepiento y nunca me había arrepentido de nada", confesó.

En la misma entrevista, reconoció que cuando llevaban cerca de 18 meses separados, ella decidió pactar una tregua con Valdivia, pensando principalmente en el bien de los hijos que tienen en común. "Es lo mejor que uno puede hacer, porque después de eso tuvimos una muy bonita relación como papás. No como pareja, pero como papás", expresó.

"Es diferente separarse de una persona que no amas, a separarse de una persona que amas. Cuando me separé de Jorge, yo lo amaba con locura (...) Entonces, separarse enamorada es superdifícil y ahí es donde viene todo el despecho y toda la rabia y todos los errores", cerró.

