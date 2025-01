Jorge Valdivia cumplirá arresto domiciliario nocturno en casa de Daniela Aránguiz

06 en. 2025 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que la Corte Suprema revocara este lunes la prisión preventiva para Jorge Valdivia y, en su reemplazo, decretara arresto domiliario nocturno, durante la tarde se confirmó que el exjugador cumplirá la medida cautelar en la casa de su expareja Daniela Aránguiz, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

De este modo, Valdivia otra vez vivirá bajo el mismo techo con quien legalmente sigue siendo su esposa, pese a que están separados desde hace más de tres años, y con varias polémicas a cuestas. La decisión se debería a que el exseleccionado nacional devolvió el departamento que arrendaba en Las Condes.

Lo anterior se da en el marco de una información dada a conocer este fin de semana por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que otrora futbolista y Daniela protagonizaron un romántico momento en la cárcel de Rancagua durante una visita de la opinóloga.

"Hubo un encuentro muy cariñoso"

La comunicadora afirmó que la visita hecha por Aránguiz terminó "no solo con un abrazo fraterno entre ambos, sino que también con un beso en la boca. Jorge le da muchos besos por toda la cara, la toma con sus dos manos y la besa en la boca, beso que es correspondido por ella".

Gutiérrez agregó que previamente se contactó con la exchica "Mekano" para consultarle sobre este supuesto encuentro amoroso. "No me lo desmintió. Me dijo que sí hubo un encuentro muy cariñoso entre ellos, que había sido emocionante", aseveró.

"Ella lo explica como que ella le abrió los brazos y él corrió a su encuentro", continuó. Respecto a una posible reconciliación, Daniela le respondió que "hay prioridades más importantes: la libertad de Jorge".

¿Por qué Jorge Valdivia quedó con arresto domiciliario nocturno?

Los puntos que se plantearon en el recurso de amparo que presentó la defensa de Valdivia incluyen que la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó en la reformalización del exjugador que este regresará a la cárcel tras algunos días en libertad, no consideró pruebas presentadas por la defensa y que mezcló hechos de las dos denuncias. Estos hechos fueron acogidos por el máximo tribunal.

