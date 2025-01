Horror en Coronel: Adulto mayor fue brutalmente agredido por mujer que entró a su casa y le robó $14.000

06 en. 2025 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un adulto mayor de 84 años fue brutalmente agredido por una mujer que entró a robarle a su propia a su casa la tarde del pasado sábado 4 de enero, en el sector La Central de la comuna de Coronel, en la región del Biobío.

Así quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad de la vivienda, en el cual se ve el momento en que la mujer ingresó tranquilamente a la casa de Pedro y posteriormente lo comenzó a agredir para robarle sus pertenencias.

La agresión y el robo

En el video se da cuenta del momento en el que la mujer tocó la puerta de la víctima, quien le abrió. La agresora entró de forma calmada fumándose un cigarro y, según información que se maneja hasta ahora, habría simulado ser una familiar del adulto mayor, ya que lo comenzó a abrazar.

En ese momento, tomó a la víctima y comenzó a forcejear con él para robarle sus pertenencias. Incluso la mujer lo lanzó al suelo para poder quitarle dinero, aprovechándose de que estaba solo.

Pese a ello, Pedro, un exminero del sector, se resistió y desde el suelo le tomó el pelo y la ropa a la asaltante por varios segundos para que no se escapara del lugar. En ese instante, un vecino los vio y pensó que se trataba de una discusión familiar y les pidió que no se pelearan, momento en que la mujer aprovechó para huir con $14.000, dinero perteneciente a la pensión del adulto mayor.

El video se viralizó en redes sociales, en el que se pudo identificar a la agresora, aunque no ha podido ser capturada por la policía, ya que recién este lunes la víctima constató lesiones ante la PDI.

"La pesqué del pelo y después se arrancó"

La víctima del asalto contó que no conoce a la asaltante y respecto al hecho relató que "la mujer me sacó 14 lucas, se metió a mi bolsillo, pero yo la agarré del pelo por un buen rato y me decía 'suéltame, suéltame' (...), pero no me pegó, ni yo tampoco le pegué, solo la pesqué del pelo y después se arrancó".

Al respecto, alcalde de Coronel, Boris Chamorro, aseguró que "nos vamos a hacer parte de una querella criminal como municipio de Coronel, porque creemos que es importante como municipio dar una señal para todos aquellos inescrupulosos delincuentes que pretenden estafar, ultrajar y violentar a nuestros adultos mayores en la comuna".