Polémica por nuevo pasaporte y visa Waiver: Ministro Gajardo aclara que se trata de "un problema técnico"

06 en. 2025 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la jornada de este lunes, la controversia generada por el nuevo pasaporte y la visa Waiver, afirmando que están trabajando con Estados Unidos para resolver el problema. Cabe destacar que durante los últimos días varios chilenos han reportado problemas para conseguir el documento que permite viajar al país norteamericano.

En entrevista con CNN Radio, la autoridad explicó que “se está implementando un nuevo sistema de identificación. No solo se actualizan (cédulas y pasaportes), sino que se mejoran sus medidas de seguridad y se incorporan a distintos programas que permiten que estos sean reconocidos internacionalmente”.

"Este es un problema técnico que ya se está trabajando"

Respecto a las dificultades detectadas y en el caso del nuevo pasaporte, Gajardo sostuvo que “no hay ninguna incompatibilidad con el programa de visa Vaiver, lo que ocurre es en el sistema de formulario de postulación en línea que tiene Estados Unidos, y para solucionar aquello tienen que actualizar la nomenclatura del nuevo pasaporte”.

“El nuevo pasaporte comienza con una letra distinta a la que tenían los pasaportes antiguos y esa letra es la que se tiene que actualizar en el formulario. En concreto, las numeraciones del nuevo pasaporte digital comienzan con una ‘R’, mientras que los anteriores comenzaban con las letras ‘D’, ‘F’ o ‘P’”, dijo.

“Lo que está haciendo Estados Unidos es actualizar su formulario de postulación en línea. Lo que nos ha comunicado el Registro Civil es que, dentro de esta semana, debiera estar resuelto el problema que hay con el formulario electrónico de postulación en línea para la visa Waiver”, continuó el ministro.

“Este es un problema técnico, que ya se está trabajando con Estados Unidos para que dicho inconveniente se resuelva lo antes posible. Lo primero es que estamos trabajando para resolver el problema y lo segundo es que no es un problema que se origine en, por así decirlo, el pasaporte nuevo”, aclaró la autoridad.

“Nosotros no podemos determinar cuándo Estados Unidos actualiza su formulario. Nosotros les entregamos las credenciales, les entregamos todos los aspectos necesarios”, insistió Gajardo respecto a la decisión de Estados Unidos de actualizar el formulario para acceder a la Visa Waiver.

Consultado por eventuales indemnizaciones en caso de pérdidas de vuelos, el ministro Gajardo reiteró que “no es un problema del pasaporte nuevo, es un problema que se origina en el formulario de postulación a la Visa. No tenemos contempladas compensaciones porque no nos corresponde a nosotros realizarlas en ese sentido”.