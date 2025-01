"No voy a ser plato de segunda mesa": Antonella Ríos confirmó fin de su romance con Marcelo Barticciotto

13 en. 2025 - 09:10 hrs.

El 29 de noviembre de 2024 se conoció que la actriz Antonella Ríos y el exfutbolista Marcelo Barticciotto fueron víctimas de un portonazo en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

Luego de ese hecho, en el mundo del espectáculo se rumoreó que ambos tenían una relación. La periodista y panelista de "Only Fama", Mariela Sotomayor, afirmó que "yo tengo información de que están saliendo (...) Ellos han cuidado mucho esta relación, están muy enganchados los dos".

El quiebre entre Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto

La actriz estuvo en el podcast "Nada que Perder", instancia en que confirmó el fin de su romance con el otrora deportista, debido a una posible infidelidad por parte de él.

Antonella partió contando que "cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía, y a mí me empezaron a decir que me había metido en una relación. Entonces, había una niña X, extra, y yo no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa".

Al ser consultada por si el romance con el exfutbolista estaba totalmente acabado, Ríos dijo tajantemente que "sí, todísimo". Eso sí, también recalcó que ambos mantienen contacto ocasional, pero que "ya no pasa nada".

La actriz también entregó detalles de cómo fue su romance con Barticciotto, enfatizando en que "fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada, pero sí me gustaba conversar con él, me daba ternura su manera de ser".

Por último, Antonella lo criticó por su falta de apoyo cuando comenzaron los rumores del vínculo sentimental entre ambos.

"No es que yo quisiera que me reconociera, pero creo que hubiese sido bastante correcto que él hubiese dicho: 'Sí, estábamos ahí, fue una mala decisión con Antonella, pero estábamos conversando y listo, nos equivocamos'. Pero como que dejó la cosa rebotando. Me molestó un poco que me dejara jugando sola", cerró la actriz.

