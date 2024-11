"Temi por mi vida": Antonella Ríos habla tras haber sufrido encerrona con Marcelo Barticciotto

29 nov. 2024 - 11:31 hrs.

La actriz Antonella Ríos fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana. Ella iba como pasajera en el auto de la también celebridad Marcelo Barticciotto, durante la noche de este jueves 28 de noviembre.

En conversación con el matinal de TVN, la actriz explicó cómo se dieron los hechos, y cuál es la sensación que ella tiene cerca de 12 horas después de haber vivido este traumático evento, que nunca antes le había pasado, reconoció.

"Temí por mi vida"

"Todo esto es nuevo", señaló Antonella al comenzar su relato, lamentando estar con la sensación de que justo a ella le tocó, como si fuera un hecho que todos los automovilistas deberían vivir al menos una vez.

En cuanto al ambiente que había al momento del robo, Ríos expresó que decidieron con Barticciotto ingresar a una calle poco iluminada, para pasar más "piola", debido al alto conocimiento público que tienen ambos. Nunca se imaginaron que al poco andar, otro auto con al menos cinco ocupantes se les pondría en frente y les haría una encerrona.

"Quedas en shock, quedas como 'esto es una broma, donde están las cámaras'. Es tan de improviso y es tan rápido que quedas como, literalmente, con cara de interrogante, no sé, no te podría decir más allá. Cuando no estás preparado para algo, no estás con el foco en eso", expresó sobre sus sensaciones al momento del asalto.

En esta línea, agregó que, "viene siempre la sensación de que me podría haber pasado algo más grave. Temí por mi vida (...) no soy muy buena para salir, ahora menos". Si ante las cámaras se mostró estoica, lo cierto es que en la interna, la actriz confesó que no está bien. "Me estoy riendo entre comillas, pero si me empieza a bajar la pena, empiezo a asesorarme", sentenció.

Qué viene ahora

Tras haber hecho la denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI), Antonella reveló que que le dijeron que recuperar el vehículo podría ser más rápido, debido a la gran cantidad de cámaras que existen en la capital. Sin embargo, eso no tiene totalmente tranquila a Ríos.

"Si tú piensas recuperar tu auto después de haber sido violentado, también te da un poco de temor por lo que hubiera pasado ahí. Hay todo un protocolo que se hace con los autos robados, pero igualmente queda esa sensación de vulnerabilidad que es complicada también", acotó.

Todo sobre Famosos chilenos