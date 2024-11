Tonka Tomicic cambió radicalmente de look: Generó reacciones divididas en redes sociales

29 nov. 2024 - 10:11 hrs.

La animadora de televisión, Tonka Tomicic, sorprendió a sus seguidores de redes sociales la tarde de este jueves 28 de noviembre, luego que subiera una publicación a Instagram en donde aparece mostrando una renovada imagen.

Tomicic, quien no tiene un trabajo en televisión hace ya más de dos años, debido a diferentes escándalos judiciales en los que se ha visto envuelta, ha estado ocupando sus plataformas digitales para mantenerse conectada con sus seguidores.

El cambio de look de Tonka Tomicic

El estilista a cargo de su cambio de look fue quien hizo la publicación en sus redes sociales, en colaboración con Tomicic, en el que se ve que la animadora ahora luce una gruesa chasquilla o flequillo, con una cantidad considerable de cabello, que llega hasta la mitad de su frente.

Un look que permite a Tonka acentuar su mirada, debido a que todo el sector de sus ojos, partiendo desde las cejas, queda completamente a la vista. Un estilo, que de acuerdo al sitio del peluquero español Jean Louis David, permite afinar el rostro.

"Viva el cambio", escribió Enrique López en la descripción del posteo, que en menos de 24 horas ha obtenido más de 20 mil "me gusta" y reacciones divididas de parte de sus seguidores, quienes, por una parte elogiaron el look, y otros que no quedaron tan convencidos.

"Qué hermosa", "quién eres y qué hiciste con la Tonka", "se ve irreconocible", "no te favorece, por lo menos en las fotos, capaz en persona sí porque eres hermosa", "qué le pasó a la Tonka", "hermosa, hoy y siempre", "el corte se le ve de otro planeta", "se ve mucho más joven", son algunos de los comentarios de la publicación.

