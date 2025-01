La sentida reflexión de Claudia Conserva en su cumpleaños 51: "Del pasado no recuerdo tanto"

12 en. 2025 - 21:15 hrs.

Este domingo, la conductora de televisión Claudia Conserva cumplió 51 años de edad, razón por la que utilizó su cuenta de Instagram para compartir una sentida reflexión, en la que mencionó a su marido, Juan Carlos "Pollo" Valdivia, y a su hermana, Francesca Conserva.

Cabe recordar que la animadora tuvo que someterse a diferentes tratamientos para superar el cáncer de mama triple negativo que le fue diagnosticado a mediados de 2022.

La sentida reflexión de Claudia Conserva

En una publicación, donde eligió una foto sonriendo, la conductora partió escribiendo que "hoy cumplo 51. No voy a reflexionar respecto al número, sí de cómo me siento".

Luego, Claudia Conserva mencionó que "el presente, sí, todo es real, es ahora, existe. Del pasado no recuerdo tanto, me identifico con Doris de la película Buscando a Nemo. No sé si serán secuelas de las quimioterapias, la menopausia, la edad, pero me tiene sin cuidado, parece que somos muchas en el club de las olvidadizas".

Respecto al futuro, la conductora de televisión indicó que "solo un bosquejo de lo que podría ser; sin embargo, se puede borrar cuando termines de leer esto".

Por otro lado, Conserva dijo que "cuido mi cuerpo. Estoy atenta a cada señal que envía y me detengo a atenderla. Mi mente obedece cada día más a mi conciencia que le da instrucciones para soltar, no controlar, mantener la calma, no apurar, aceptar lo que no se puede cambiar, no enojarse tanto por nada, dejar pasar cosas que no son importantes, ser consciente de mi respiración y no dar por sentado nada, todo puede pasar".

La conductora de televisión también tuvo palabras para su hermana Francesca, reconociendo que "me hace reír mucho y con ella no hay límites en el humor negro. Me encanta".

Por último, Claudia conserva tuvo emotivas palabras para "Pollo" Valdivia. "Mi amor, mi vida, mi amigo, mi descanso... Admiración profunda por él, un hombre noble, generoso, inteligente, atrevido, sensible, bueno, valiente que me ama a pesar, que soy otra mujer a la que conoció, me ama en todas mis versiones".

