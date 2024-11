Claudia Conserva causó preocupación tras acudir a votar en silla de ruedas: "Les cuento cómo evoluciona esto"

25 nov. 2024 - 13:16 hrs.

El domingo 24 de noviembre se llevó a cabo con éxito una nueva jornada electoral, en la que los habitantes de 11 regiones del país acudieron a las urnas para elegir a su candidato en la segunda vuelta de gobernadores.

Los famosos no estuvieron ajenos a este deber cívico. Una de las que fue a votar y documentó el momento fue la conductora de televisión Claudia Conserva, sin embargo, generó preocupación entre sus seguidores, ya que llegó en silla de ruedas.

Claudia Conserva causó preocupación tras acudir a votar en silla de ruedas

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió una fotografía desde su centro de votación, en la que aparece usando un bastón y, además, una bota ortopédica que le ayuda a tener su pie inmovilizado.

"Listo, voté", partió escribiendo en la descripción del post, donde reveló que sufrió un doloroso accidente doméstico. "Corriendo junto a Pollo [Valdivia] un macetero enorme con nuestro pino natural de Navidad, ocupé tanta fuerza que se cortó la cuerda y me fracturé el peroné", explicó.

Claudia dejó ver que optó por tomarse la situación con optimismo e hizo una reflexión al respecto. "Así no más po. Las cosas de la vida… Me acordé de un post anterior donde decía que uno no sabe cuando no podrá moverse, por eso había que aprovechar de hacerlo mientras se pueda".

Finalmente, la animadora señaló qué es lo que más le aflige de no poder caminar: "Lo que más lamento es no poder hacer pilates, pero el haberlo hecho antes me permite moverme mucho mejor con la fractura y la bota, en fin. Les cuento cómo evoluciona esto".

