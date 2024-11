Tanza Varela confiesa secreto que guardó por 12 años: Se relaciona con antigua querella de Kel Calderón en su contra

24 nov. 2024 - 16:00 hrs.

Constanza "Tanza" Varela fue una de las chicas reality que siempre estuvo bajo la mirada del mundo del espectáculo nacional. Esto, por su actitud frontal y "deslenguada", cualidades que la hicieron ganarse el cariño y a la vez el odio de los televidentes.

Actualmente, la chilena se encuentra radicada en México, país donde reside a junto a su pareja, Matías Bize, y su hijo Diego, de 8 años de edad. La también actriz, en estos momentos, se encuentra nuevamente embarazada.

La antigua querella de Kel Calderón contra Tanza Varela

Por estos días, Tanza está en Chile y aprovechó de dar una entrevista en un programa de Chilevisión, donde contó una situación judicial que la involucró con Raquel "Kel" Calderón, en el marco de la querella que la hoy abogada interpuso contra Varela, hace ya 12 años.

A inicios de la década del 2010, Kel fue pareja del modelo Pablo Schilling. En una oportunidad, Varela dijo que la hija de Raquel Argandoña le fue infiel al también chico reality, razón por la que, la en ese entonces estudiante de Derecho, interpuso una querella contra Tanza.

"Ella gana la demanda y lo único que me gané de castigo, gracias a Dios, una firma (mensual)", contó Tanza Varela, para luego agregar que "yo justo me fui a México cuando tuve ese castigo y estando en México tenía que ir a firmar".

La actriz señaló que ella vivía en el norte del país azteca y tenía que viajar a Monterrey para realizar el procedimiento de la firma. "No sé por qué fue así la cosa, pero finalmente el castigo fue que yo tenía que ir a una firma mensual", comentó Varela.

El secreto que Tanza Varela tuvo guardado por 12 años

Tanza reveló que pudo resolver rápidamente el tema de las firmas, lo que significó un alivio para ella, considerando el tema de los viajes que debía realizar a Monterrey para cumplir con el trámite.

"La persona que me recibió en ese momento en México me dijo: Mira, vienes de lejos, entonces fírmalas todas", confesó la actriz, para luego sincerar que "¡lo dije y no debería haber dicho! Fue un secreto que tenía guardado 12 años". Dicha acción, permitió que Varela no tuviera que viajar mensualmente a efectuar el trámite judicial.

