"No tengo miedo. Solo siento vida": Tanza Varela entrega actualización de su embarazo tras entrar en semana nostálgica

02 nov. 2024 - 18:15 hrs.

Constanza "Tanza" Varela fue una de las chicas realitys que más atención recibió por parte de los medios de comunicación. Esto, por su actitud frontal frente a las cámaras.

Sin embargo, Tanza ya se encuentra alejada de los programas de televisión. De hecho, la chilena está radicada en México, país donde reside junto a su pareja, Matías Bize, y su hijo Diego, de 8 años de edad.

Actualmente, la exchica reality se encuentra embarazada de un varón. Además, contó que se tuvo que someter a una operación para no perder a su bebé, ya que hace dos años Varela sufrió la pérdida de su hija Rosa.

"Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan, hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo. Han pasado dos años desde que perdimos a nuestra Rosa y aunque yo ya había decidido no tener más hijos, pues eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado", escribió Tanza en una publicación de Instagram.

"Hace dos años nos tocó cremar a nuestra hija, así de doloroso suena y así de doloroso ha sido para mí, para Matías y para Diego, pero también ha sido un proceso de grandes aprendizajes y fortalezas porque al final no hay más sabiduría que la que te puede regalar la maternidad y paternidad", agregó en su posteo.

El avance del nuevo embarazo de Tanza Varela

A través de una historia de Instagram, la exchica reality compartió un avance de su nuevo embarazo, donde indicó que pronto llegará a la semana en la que perdió a su hija Rosa.

"A dos días de llegar a la semana donde perdimos nuestra rosa. No tengo miedo, al contrario, solo siento vida", es el mensaje que dejó Tanza Varela.

