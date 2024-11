Belén Mora contó detalles sobre la relación que tiene con Francisco "Toto" Acuña: "Para mí eso no es una infidelidad"

02 nov. 2024 - 10:15 hrs.

Actualmente, Belén Mora, más conocida como "Belenaza", se encuentra en la espera de su tercer hijo producto de su relación con el humorista Francisco "Toto" Acuña.

A través de Instagram, la comediante ha compartido el avance de su embarazo y también cómo vive su día a día.

Por oto lado, "Belenaza" contó cómo es su relación con Acuña, teniendo en cuenta que ambos llevan más de 12 años en pareja, y lo que para ella sería considerada una infidelidad.

En un programa de televisión, la actriz relató que no tendría problemas en que "Toto" se creara un perfil en la aplicación de citas Tinder.

"Toto y yo nunca pasamos por esa etapa de app de citas. Entonces le dije al Toto, 'deberías hacerte un perfil en Tinder, para que veas a qué tipo de mujeres atraes'", contó la también actriz.

"Si él un día me dice..."

Respecto a la fidelidad, "Belenaza" contó que con "Toto" han hablado sobre los "chipes libres". Eso sí, ella afirmó que nunca ha tenido la tentación de querer involucrarse con alguien más.

Mora, además, reveló que para ella no sería una infidelidad si su pareja "un día me dice 'salí a carretear y le di un beso a una mina', para mí eso no es una infidelidad, es una calentura del momento".

"Sí es una infidelidad si me dice 'me voy a juntar a almorzar con ella mañana'. Porque ahí significa que hay un interés real de conocerse", concluyó "Belenaza".

