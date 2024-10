"En un momento pensé que no iba a poder": Belén Mora comparte foto de su primer hijo por su cumpleaños número 20

05 oct. 2024 - 19:15 hrs.

La actriz y comediante, Belén Mora, conocida como Belenaza, se encuentra esperando a su tercer hijo, fruto de su relación con el humorista Francisco "Toto" Acuña.

Eso sí, hoy sábado 5 de octubre, Mora celebró el cumpleaños número 20 de su primer hijo, Samuel. Por ello, es que a través de su cuenta de Instagram, la comediante compartió una serie de fotografías donde se ve a su primogénito en diferentes momentos de su vida.

"Hoy está de cumple 'Sami', así que se viene bombardeo de historias", partió diciendo Belenaza, para luego compartir historias donde se ve a Samuel con su abuelo y con la actriz.

En sus últimas publicaciones, Mora adjuntó fotografías de su hijo ya en la etapa de la adolescencia. "Y te solté, feliz cumple, 'Sami'. Si lo etiqueto, no me habla hasta los 30. Mi amor violento", escribió la comediante en otra historia.

Además, Belenaza aprovechó de hacer una reflexión sobre el haber sido madre por primera vez, sincerando "que lindo viaje ha sido esta maternidad. No puedo creer que 'Sami' cumpla 20 años. En un momento pensé que no iba a poder, fue muy difícil el mundo en algún momento. Pero tener a una familia bacán fue fundamental. Sin mi mamá, no sé qué sería de mí. Amor violento", dijo la actriz.

Por último, Belén Mora compartió una reciente fotografía de Samuel, donde escribió "despeto la buabua".

