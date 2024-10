"Aún no creo que ya no estarás más conmigo": La pérdida que enluta a Carla Jara y su familia

05 oct. 2024 - 14:15 hrs.

La actriz y panelista de televisión, Carla Jara, compartió que tuvo una triste pérdida con sus seguidores de Instagram. "Aún no creo que ya no estarás más conmigo, mi 'Alf'... Hace 3 días estabas increíble y ya no estás en este plano, solo espero que te hayas encontrado con la Luna, Tango, Canela y Barry, seguro te estaban esperando al otro lado del arcoíris", comenzó escribiendo Jara para despedir a su perrito que la acompañó por 13 años.

"Espero que estés bien, mi flaquito lindo, te extrañaré mucho perrito más pequeño del mundo. Ahora nadie saltará para que lo tome en brazos, ¡te amo por siempre!", siguió el mensaje que compartió la actriz.

Luego, se sinceró sobre esta irreparable pérdida, diciendo que "es difícil no llorar por ti, después de 13 años juntos... Descansa mi pequeño, ¡mándame amor desde el cielo de los perritos!".

En la publicación de Instagram, Carla Jara compartió diferentes momentos con su mascota, Alf, desde que era un pequeño cachorro.

"Que dolor se siente cuando ellos se van", "Volvió a casa... Cumplió su misión en la tuya", "Un abrazo grande, duele mucho cuando parten", son algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido la panelista de televisión.

Mira la triste publicación de Carla Jara

