Por la quiebra de su universidad: La carrera que Daniela Nicolás no logró terminar pese a estar en tercer año

La actriz, Daniela Nicolás, celebró hace algunos días el haber logrado titularse como periodista de la Universidad Andrés Bello a sus actuales 32 años, siendo distinguida como una de las 6 egresadas con mejor desempeño dentro de la carrera.

Un camino profesional que no estuvo exento de dificultades y contratiempos. Y es que en un comienzo, antes de matricularse en periodismo, Daniela estaba estudiando en la quebrada Universidad del Pacífico para ser relacionadora pública.

Daniela Nicolás no logró titularse

No obstante, la crisis que vivió el plantel educacional que lo llevó a su cierre definitivo, la dejó a ella, al igual que otros estudiantes, con la carrera a medias. Si bien algunos lograron reubicarse en otras universidades, Daniela no lo consiguió.

De acuerdo a lo que dijo a La Cuarta en 2019, la Universidad del Pacífico no le entregó los documentos necesarios para reubicarse en otro plantel. Cada vez que iba a buscarlos, los funcionarios no se los entregaban, ya que estaban en "huelga". "No podía pasar pidiendo permiso todos los días en la pega (para ir por sus papeles)", reconoció.

Un año después de aquello, en 2020, se matriculó en la Universidad Andrés Bello, en la cual le convalidaron algunos ramos, explicó a Martín Cárcamo en 2021. Una experiencia totalmente nueva, puesto que justo ingresó en el momento que llegó la pandemia a nuestro país.

"Fue muy chistoso, porque me matriculé el viernes se declaró cuarentena en Santiago. Entonces, me acuerdo que pagué la matrícula online, y a las dos horas me llega un correo que decía que las clases serían online. No alcancé ni ir a la universidad", contó de forma anecdótica sobre cómo fue ingresar en pandemia a la educación superior.

