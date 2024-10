"Él es muy bueno": Daniela Nicolás se sincera y da detalles de su nueva relación amorosa

01 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y ex Miss Chile, Daniela Nicolás, comenzó hace poco tiempo una nueva relación sentimental con un exitoso médico traumatólogo, abordando también cómo se proyecta a futuro.

La copiapina se sinceró respecto a su nuevo vínculo amoroso, conferenciando además que su nueva pareja también es su vecino.

¿Qué dijo Daniela?

En conversación con Página 7 comenzó señalando que “empezamos este año, estamos muy felices, estamos muy enamorados”.

Respecto a esta nueva pareja de Daniela, la comunicadora detalló que “es una relación muy diferente a las que he tenido antes, es una relación muy sana, él es muy bueno, me quiere mucho”.

“Nos conocimos por un amigo en común, él es mi vecino (…) así que mi amigo nos obligó a salir y desde ahí nunca más nos separamos”, agregó.

¿Cómo es él?

Daniela contó que su nueva pareja “es súper entretenido, porque somos de mundos diferentes, y cuando llegamos a la casa después de trabajar, es muy choro porque tenemos temas completamente distintos para hablar”.

“Él se fue a Europa, así que yo me tuve que quedar por temas de trabajo, él se fue hace casi un mes, pero me voy el 26 de noviembre para estar un par de meses con él, y después me devuelvo para seguir trabajando”, cerró.

