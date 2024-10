Pato Torres lloró al reconocer gran deuda con sus cinco hijos: Aseguró que influyeron sus quiebres matrimoniales

02 oct. 2024 - 11:34 hrs.

El actor y locutor radial, Patricio "Pato" Torres, tiene una larga carrera en los medios de comunicación, que ha logrado construir gracias a su incansable trabajo de décadas. Algo que recientemente reconoció, le trajo costos en su vida familiar.

Así lo dijo en un programa de TV+ con Lucho Jara, en donde detalló cómo es la vida de padre separado junto a sus cinco hijos, los cuales tuvo con mujeres diferentes, siendo la más conocida de aquellas Titi García-Huidobro, su última exesposa y madre de sus dos hijos menores.

El lamento familiar de Pato Torres

"Hoy mi hijo mayor, Nicolás, tiene 46... Nos vemos muy a lo lejos, pero nos vemos", señaló, recordando además que ya es abuelo de un joven de 25 años. Sobre la realización de una autoevaluación de su rol, indicó que no podría ser capaz de ponerse una nota.

"Yo tengo mis dudas, no sé, no podría autocalificarme, no me atrevo porque siento que de alguna manera esta pega, que yo decidí seguir, se embaló de tal manera que no me pude bajar más", expresó, confesando luego una de sus grandes falencias.

"Fui un padre bastante ausente con mis cinco hijos, yo creo que eso de alguna manera marca, pero siempre trataba de tener algunos momentos con ellos", reconoció, sumando además que sus quiebres matrimoniales provocaron que se alejara de ellos.

"Creo que las diferencias se marcaron cuando yo me separé, ahí fue el momento en que se creó una situación mucho más tensa y mucho más de críticas. Desde ese momento me pasaron cuentas", señaló con la voz entrecortada.

Al finalizar este tema no pudo contener las lágrimas y llorando reveló cuál es su gran sueño familiar. "Quisiera tener a mis 5 hijos juntos conmigo, aunque fuera en una noche o en un asado, daría cualquier cosa por eso, y todavía no pasa, porque no depende de mí, yo estoy abierto a todo", concluyó.

