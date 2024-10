Fallece producto de un infarto reconocido presentador de "Cazadores de tesoros", programa de History Channel

01 oct. 2024 - 15:10 hrs.

El presentador de televisión Frank Fritz, conocido por ser el conductor del programa "Cazadores de tesoros" del canal History Channel, falleció a los 60 años producto de un infarto, confirmó su compañero de espacio, Mike Wolfe.

Recordemos que Fritz junto a Wolfe, durante su programa, se dedicaban a encontrar en Estados Unidos diferentes "tesoros" que sus dueños desconocían la gran importancia que tenían. Por 11 años, hasta el 2021, los dos hicieron dupla en el espacio.

La muerte de Frank Fritz

Fue Fritz quien decidió dejar el espacio, pero no la amistad que había hecho con Wolfe. No fue extraño, entonces, para los fans del programa "Cazadores de tesoros", que fuera el propio Mike quien diera a conocer la sensible noticia.

"Con el corazón roto, comparto con todos ustedes que Frank falleció anoche. Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida, y lo que han visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto: un soñador tan sensible como divertido", escribió al pie de una imagen en donde aparecen los dos abrazados.

"Hemos hecho incontables viajes y compartido tantos kilómetros, y me siento bendecido de haber estado a su lado cuando emprendió su último viaje a casa. Te quiero, amigo, y te extrañaré muchísimo. Sé que estás en un lugar mejor", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mike Wolfe (@mikewolfeamericanpicker)

La publicación se llenó de comentarios de parte de sus seguidores quienes, impactados, dejaron mensajes de condolencias para Frank. Cabe destacar que la salud del presentador comenzó su prematuro deterioro en 2022, cuando tenía 58 años, tras haber sufrido un derrame cerebral.

Todo sobre Famosos