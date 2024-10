Fue diagnósticado de cáncer hace dos meses: Muere actor que fue parte de la serie "American Horror Stories"

01 oct. 2024 - 11:31 hrs.

El mundo de Broadway está de luto tras la temprana partida del reconocido actor y cantante estadounidense Gavin Creel, quien falleció a causa de un agresivo cáncer, tan solo dos meses y medio después de haber sido diagnosticado.

Creel falleció a sus 48 años durante el pasado lunes 30 de septiembre en su residencia de Manhattan, Nueva York. Según consigna The Hollywood Reporter, la lamentable noticia fue confirmada por su pareja, Alex Temble Ward.

Actor de "American Horror Stories" padecía agresivo cáncer

El actor fue un talentoso representante del teatro musical. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y su potente voz lo convirtieron en una de las figuras más carismáticas y admiradas de Broadway.

Fue parte de exitosas producciones como "Thoroughly Modern Millie", "Hello, Dolly!", "Spring Awakening" e "Into de Woods". A lo largo de su extensa carrera fue reconocido en tres oportunidades por los premios Tony.

Gavin Creel/AFP

En 2021, obtuvo un papel secundario en la exitosa miniserie de Ryan Murphy "American Horror Stories", donde actuó junto Matt Bomer. Ese proyecto le permitió trabajar en un formato diferente, dejando ver su versatilidad.

Fue a mediados de julio cuando Creel se enteró de que padecía un cáncer metastásico tipo sarcoma que ataca los huesos o el tejido blando del cuerpo, incluyendo músculos, grasa y los nervios. Finalmente, esa condición terminó provocándole la muerte.

