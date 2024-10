"No hay que cantar victoria": Familia de Roberto Nicolini entrega nueva actualización en su estado de salud

01 oct. 2024 - 09:48 hrs.

El presentador de televisión y actor Roberto Nicolini atraviesa un complicado estado de salud luego de sufrir un infarto el 21 de septiembre, lo que ha llevado a su internación en un hospital, donde sigue recibiendo atención hasta ahora.

Su cuenta de Facebook ha sido utilizada por su pareja, Luz Rivanera, como una bitácora en la que sus fans y familiares pueden saber del estado de salud del animador, el cual, ha ido cada día mejor para fortuna del también comediante.

"No hay que cantar victoria"

Una de las últimas actualizaciones que se viralizaron en redes sociales fue el cambio de habitación que le hicieron a Roberto, quien fue merecedor de esto producto de una evolución favorable en su delicado estado de salud.

Algo que la familia celebró, pero que la médica a cargo del actor les pidió que tomaran con cautela. "La doctora de turno dice que no hay que cantar victoria y Robert dice 'estar vivos es una victoria' y me pide agradecer esta alegría y bendición y me pide compartir con quienes le han entregado tanto cariño", señaló.

"Cambio de piso, cambio de pieza. ¡Está mejor!", redactó Luz en el posteo. Cabe destacar que solo horas antes de esta buena noticia, la mujer también había dado luces de que el actor estaba teniendo una mejoría en su estado.

"¡Roberto va como avión! Avanzó muchísimo en los últimos dos días pero muchísimo. Gracias Dios. Es realmente increíble como las fuerzas se activan y aflora la energía sanadora", escribió Luz. En los dos posteos, que solo tienen horas de diferencia, los fans del actor se alegraron por su buena evolución.

Todo sobre Famosos chilenos