Se volvió a casar y uno de sus revoltosos hijos estudia medicina: El presente de la autora del viral "Adiós, tía Paty"

En el 2012, Jacqueline Carriel se convirtió en la autora de uno de los videos virales más recordados de los últimos años. La grabación, de carácter casero, capturaba el momento en que perdía la paciencia con sus hijos mientras intentaba entonar su canción "Adiós tía Paty, adiós tía Lela".

A más de una década después de su minuto de fama, la mujer conversó con Las Últimas Noticias y contó cómo es su vida en la actualidad, así como la de sus hijos, Juan Guillermo y Rocío Fuentes Carriel, quienes ahora tienen 20 y 16 años, respectivamente.

El presente de la protagonista de "Adiós, tía Paty"

En este contexto, Jacqueline comentó que la gente aún la reconoce. "Es increíble, porque a pesar del tiempo que ha pasado, todavía estoy en la retina de las personas. Yo creo que se acuerda de mí porque ese video fue uno de los primeros virales de este tiempo y causó impacto", afirmó.

Los revoltosos niños que le impedían ensayar su icónica canción ya son grandes. El mayor, Juan Guillermo, estudia medicina. "Cuando entró a la universidad no comentó quién era yo, pero para un Día de la Madre me etiquetó en Instagram y muchos se dieron cuenta de que él era niño de la frase ¿Qué es lo que he hecho? Le reclamaron que cómo no les había contado antes", relató Carriel.

Rocío, por su parte, "está en tercero medio. Es muy independiente, trabaja los fines de semana en un almacén cerca de mi casa y además es artista. Es fanática de la música, canta, toca piano, charango y guitarra, pero ahora se ha quedado con el piano porque toca música clásica".

La joven heredó el talento musical de su madre, quien ahora se desempeña como asistente de educación en la Escuela San Jorge, en San Roque, región del Ñuble. "Siempre canto en actividades, voy donde me invitan. Todavía me piden que cante la famosa canción", desclasificó Jacqueline.

Jacqueline reveló que unos dos años después del boom del video viral, enviudó y hace tres años se volvió a casar. Para ella, darse una nueva oportunidad en el amor ha sido "maravilloso" y destacó que su pareja "ha sido un padre para mis hijos y estoy muy agradecida. Mi vida ha cambiado mucho desde que fui conocida".

La mujer también señaló que su hijo mayor, Felipe (31), la convirtió en abuela de una niña llamada Belén. "El siempre decía pucha, yo no soy conocido, no soy famoso, porque él estuvo presente cuando hicimos el video, pero detrás de las cámaras. Él ahora es prevencionista de riesgos y trabaja en una mina", explicó.

