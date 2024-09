Fallece a los 88 años el actor y estrella del country estadounidense Kris Kristofferson

30 sept. 2024 - 03:27 hrs.

¿Qué pasó?

El actor y estrella de la música country estadounidense Kris Kristofferson murió a los 88 años, anunció este domingo su familia.

Considerado una leyenda del country, Kristofferson ganó más fama luego de protagonizar en la pantalla grande junto a Barbra Streisand la película "A Star is Born" ("Nace una estrella", 1976), por la que recibió un Globo de Oro como mejor actor.

¿Qué dijo su familia?

"Es con el corazón apesadumbrado que compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo Kris Kristofferson, falleció el sábado 28 de septiembre pacíficamente en su casa" en Hawái, aseguraron sus familiares en una breve nota en su página oficial en Facebook, en la que no se precisó la causa de la muerte.

Kristofferson, además de ser reconocido por el Salón de la Fama de la Música Country en Estados Unidos y por ganar un premio Grammy, escribió éxitos como "Sunday Mornin' Comin' Down" y "Me and Bobby McGee".

Integró una banda

Si bien se le conoció por actuar en solitario durante décadas, también conformó la reconocida banda The Highwaymen a mediados de los años 80 junto a otras leyendas como Johnny Cash, Waylon Jennings y Willie Nelson.

"Fuimos todos bendecidos por nuestro tiempo a su lado, gracias por quererlo todos estos años", añadió su familia en el comunicado.

Kristofferson nació el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas. Le sobreviven su tercera esposa, Lisa, y sus ocho hijos.

