"Ya no hay riesgo": Antonio Ríos revela que se hizo la vasectomía a sus 70 años por pedido de sus 22 hijos

24 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El connotado artista argentino de música tropical, Antonio Ríos, recientemente sorprendió a su público al revelar un curioso hecho personal: se hizo la vasectomía a sus 70 años.

El trasandino detalló que se sometió a este procedimiento quirúrgico debido a que se lo pidieron sus 22 hijos.

La vasectomía

“El Maestro” habló de su vida privada en la Radio Rivadavia de Argentina, donde reveló que se hizo la intervención “a pedido de mis 22 hijos”.

“Un día, cuando puse en el grupo de WhatsApp que había aparecido otro hijo para que lo reconociera, mis hijos me dijeron: ‘¡Basta papá! ¡Hazte una vasectomía, por favor!' Y así fue. Les hice caso y me la hice. Ya no hay riesgo de tener más hijos”, contó.

Apareció otra hija

Lo curioso fue que hasta el momento de la intervención tenía 21 descendientes, sin embargo, luego de eso apareció alguien más.

“Pero después de eso apareció una nueva hija de 33 años para que la reconociera y así fue. Con ella sumó 22 hijos y a todos los amo profundamente”, aseguró.

Cabe recordar que el artista argentino tuvo cuatro matrimonios en simultáneo y es padre de 10 hombres y 12 mujeres, fruto de esas y otras relaciones.

Todo sobre Música