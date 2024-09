Christell Rodríguez abre primera tienda en Concepción de su emprendimiento familiar al estilo "kawaii"

16 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La fonoaudióloga y cantante nacional, Christell Rodríguez, se apronta a iniciar un viaje a tierras asiáticas y en la antesala de este hecho, aprovechó de revelar uno de sus grandes proyectos comerciales.

Lo anterior se debe a que la intérprete dio a conocer la apertura de una tienda en Concepción, la que es parte de novedoso emprendimiento familiar de la artista.

El emprendimiento

Christell detalló en diálogo con Las Últimas Noticias que se trata de un negocio familiar de nombre “Be You” (@beyou.store.cl en Instagram), el cual está emplazado en pleno centro de Concepción.

“Aún no hemos hecho inauguración, porque me cuesta venir a Concepción, pero ahora lo hice, pues en dos semanas más me voy a Corea del Sur y Japón (...) Aún estamos armándolas con muebles, colocando las cosas. Todavía tenemos que mandar a hacer los logos”, contó.

Tienda asiática

La fonoaudióloga detalló que “nació como una tienda de maquillaje, así que ese es nuestro grueso de productos. Pero ahora también comenzamos a vender accesorios, dentro de eso hay para niños, juveniles y adultos, obviamente todo muy kawaii (bonito o tierno en japonés). Queremos más adelante meter un poco de cosas relacionas con el K-Pop".

“Ahora se hace súper grato verlo reflejado en algo físico, que podemos decorar. Se le puede sacar mucho provecho. Llevar un negocio no es fácil, pero estamos dándolo todo”, cerró.

