Supuesta amante de Sergio Freire habla sobre su affaire con el comediante: "No investigué más allá, ese fue mi error"

En exclusiva, nuestro programa de farándula, "Only Fama, Famosos al desnudo", tuvo la oportunidad de hablar con Karina Valenzuela, la mujer señalada como la tercera en discordia de la historia amorosa entre Sergio Freire y Maly Jorquera.

La aludida contó al periodista Michael Roldán que conoció al comediante luego de asistir a un show junto a una amiga a principios de octubre. "Al terminar él, como que preguntó por mí, si podíamos hablar (…) Nos dimos los Instagram y empezamos a hablar por mensaje como amigos", partió relatando.

"No investigue más allá, ese fue mi error. Era un tema de amistad, entonces no tenía trascendencia saber si tenía pareja. A los días del show, esto fue prácticamente en una semana, él me invita a la productora como a tirar la talla, conversar", continuó.

La mujer explicó que durante ese encuentro "se generó como una atracción, y le pregunto en qué estaba, y él me dice que no estaba ella, con su esposa. Pequé de ingenua, igual estoy vulnerable, vengo de una relación en la que me fueron infiel".

"Cuando me voy nos besamos y ahí empieza una conversación más de coqueteo", destacó. Posteriormente, Karina comentó que su amiga le planteó la posibilidad de que el humorista siguiera en pareja con Maly, fue en ese momento que ella decidió dar un paso al costado.

En este sentido, afirmó que tomó una decisión: "Yo no le dije nada, lo bloqueé, dije 'yo no quiero estar envuelta en esto' (…) No me siento orgullosa ni minimizo la situación de matrimonio que hay, porque a nadie le gustaría, yo no lo hice a conciencia".

