"Me dijo que estaba soltero": Mujer con la que Sergio Freire engañó a Maly Jorquera hablará en exclusiva con "Only Fama"

01 nov. 2024 - 20:30 hrs.

Un segundo capítulo imperdible es el que promete "Only Fama: Famosos al Desnudo" para este viernes 1 de noviembre. Además del regreso de Daniela Aránguiz al panel, el programa abordará los rumores de quiebre matrimonial entre Maly Jorquera y Sergio Freire.

No solo eso, porque la tercera en discordia entre los comediantes dará una entrevista exclusiva, en donde relatará cómo surgió su romance con Sergio, a quien habría conocido luego de haber asistido a uno de sus shows.

"Me dijo que estaba soltero"

Cabe destacar, que según desclasificó la periodista Cecilia Gutiérrez, habría sido la expareja de la mujer quien descubrió una conversación que delataba la infidelidad de Freire y le habría exigido al humorista que le contara a su esposa.

¿Qué dijo la mujer en cuestión? La aludida señaló que efectivamente tuvo un affaire con el humorista y aseguró que desconocía su situación sentimental con Maly. "Fui a la productora y cuando me fui, nos besamos. Después de eso empieza una conversación más de coqueteo", afirmó.

Además, remarcó que había terminado con su expareja hace más de un año y que creyó que Sergio también estaba separado: "Me dijo que estaba soltero, fui engañada por Sergio".

Asimismo, indicó que tras ese encuentro "se lo comenté a una amiga y me dijo 'amiga, ellos deben estar juntos aún', no le dije nada y lo bloqueé. Cuando me enteré de que seguía con Maly, como mujer me sentí horrible".

