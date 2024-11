"Lo sentí real": Dash confiesa particular experiencia que vivió tras la muerte de su amigo Cangri

24 nov. 2024 - 10:00 hrs.

Sebastián Leiva, conocido como "Cangri", y Maickol González, apodado "Dash", se hicieron conocidos en el mundo del espectáculo nacional cuando comenzó el "boom" de los docureality en el año 2011, y pese a tener una amistad de años, ambos se distanciaron.

Lamentablemente, en el 2019 se informó que Sebastián Leiva había desaparecido en el desierto boliviano. Días después, el 24 de febrero de dicho año, los medios de comunicación informaron que se encontró el cuerpo del joven sin vida.

El distanciamiento entre Dash y Cangri

Recientemente, Dash contó en el pódcast "La Calle Necesita de Dios", cómo fue el distanciamiento con su amigo y, también, un particular hecho que vivió tras el fallecimiento del joven.

"Ninguno rompía el orgullo, no nos pedíamos perdón, no hablábamos. Cuando me enteré que estaba perdido, yo viralicé la búsqueda en las redes sociales. Pasaron los días y lo único que quería era que apareciera el Cangri, iba a ir yo mismo a abrazarlo y pedirle perdón", partió diciendo Maickol.

Luego, contó que, mientras el joven permanecía desaparecido, "yo estaba en mis vacaciones en el sur, y pensaba en él todo el día, y cuando voy caminando por el campo, fue como en Dragon Ball Z, que cuando se va una persona, uno cacha que se va el ki".

"Sentí como que su alma se elevó, y me puse a llorar brígido. No quería que fuera lo que estaba pensando, sentía que se había ido, no quiero creerlo. Le pedía al señor que lo ayudara", reconoció Dash, contando que, días después, recibió la llamada de que habían encontrado a su amigo sin vida.

La experiencia que vivió Dash tras la muerte de Cangri

El actual chico reality relató que, una de las cosas que más le dolió de su amistad con Sebastián Leiva, fue que no pudieron dejar sus diferencias de lado. Sin embargo, dio a conocer una experiencia que lo volvió a unir con Cangri.

"Lo peor de todo es que pasaron años y no nos pudimos dar un abrazo, no pudimos dejar las diferencias de lado. Yo decía: 'Cómo voy a hablar con él ahora, adónde nos vamos a encontrar'. Antiguamente, siempre hablábamos con el Cangri de una película, que cuando uno de los dos se fuera nos íbamos a encontrar tarde o temprano en algún sueño", confesó.

Por último, Dash contó que "dos años después, y yo lo sentí real, era un sueño random y yo abro la puerta y lo veo ahí. Nos quedamos mirando, corrimos y nos abrazamos, nos pedimos disculpas, ambos llorando. Me desperté y estaba llorando, le doy gracias al Cangri por venir a verme".

