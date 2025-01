"Si hay que destruirlo, lo destruimos": Revelan mensajes de Maite Orsini a Millaray Viera por infidelidad con Marcelo Díaz

13 en. 2025 - 11:46 hrs.

Un verdadero terremoto se vive en el mundo del espectáculo nacional y también en el político, debido a las declaraciones que emitió el exdiputado Renato Garín días atrás.

El exparlamentario dijo que Millaray Viera encontró a su entonces marido, Marcelo Díaz, en una situación comprometedora con la diputada Maite Orsini, lo que habría motivado el término de su relación amorosa después de siete años juntos.

Los chats entre Millaray Viera y Maite Orsini

En el programa "Primer Plano" se exhibieron supuestos chats entre Viera y Orsini, en los que se evidencia que la congresista le confirma a la hija de Gervasio y Mónica Aguirre que sí estuvo involucrada con Díaz.

Por otro lado, le consultaron a Millaray si era verdad que ella había encontrado "en la cama matrimonial" a Orsini con su exmarido, a lo que dijo que "pregúntale a él (Garín), por favor, son sus declaraciones, no las mías. Nunca he hablado de esa ruptura, tampoco lo haré ahora. Yo no voy a hablar del tema".

En los chats expuestos, se puede leer que Maite comienza diciéndole a Millaray que "siento que necesito que sepas todo".

Así fue la conversación entre ambas

—Maite Orsini: Lo digo para que nos cuidemos nosotras, si se llega a saber de este triángulo, a las que van a crucificar es a nosotras y él va a ser el campeón. Por favor, cuidémonos de eso. Yo estoy de tu lado. Si hay que destruirlo, lo destruimos. Y si hay que dejarlo solo, lo dejamos solo".

—Maite Orsini: Él me da asco.

—Millaray Viera: Pero cómo te da asco si igual tuviste encuentros.

—Maite Orsini: Porque fue un arrebato de debilidad.

—Millaray Viera: Te das cuenta del daño que me provocas lo que están contando.

—Maite Orsini: Pero siento que necesito que sepas todo.

Todo sobre Millaray Viera