Millaray Viera abordó rumores de infidelidad de su expareja Marcelo Díaz con Maite Orsini

Polémica causó hace algunos días el exdiputado Renato Garín, quien en una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, aseveró que Millaray Viera encontró hace varios años a su entonces marido, Marcelo Díaz, en una situación comprometedora con Maite Orsini.

De esta forma, el otrora parlamentario avivó los constantes rumores que han existido en torno al quiebre matrimonial, los que datan de hace años y nunca ninguna de las partes ha decidido referirse concretamente a estos trascendidos. Eso hasta ahora.

Millaray Viera se refiere a rumores

Resulta que un programa de CHV fue a la búsqueda de Viera para consultarle sobre lo que dijo Garín en sus redes sociales y conocer la veracidad de esta información. Al respecto, la hija de Mónica Aguirre y Gervasio señaló de entrada: "Lo que sea que diga, me va a jugar en contra".

Luego, la periodista insistió en preguntarle si era verdad que, tal como había expresado Renato, ella había encontrado "en la cama matrimonial" a Maite Orsini con Marcelo Díaz, cuando ella aún se encontraba casada con el político.

Sin descartarlo ni confirmarlo, Viera hizo un llamado a que Garín se hiciera cargo de sus dichos: "Pregúntale a él, por favor, son sus declaraciones, no las mías. Nunca he hablado de esa ruptura, tampoco lo haré ahora. Yo no voy a hablar del tema".

Cabe precisar que Millaray Viera y Marcelo Díaz estuvieron cerca de siete años juntos. En 2017, le dieron la bienvenida a Celeste, la única hija que tuvieron en común. Si bien existieron los planes de casarse —él le pidió matrimonio en 2018—, la relación terminó abruptamente en 2019.

