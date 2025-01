La historia del desconocido "triángulo amoroso" que protagonizaron Daniel Fuenzalida y José Miguel Viñuela

13 en. 2025 - 11:15 hrs.

En 2016, Daniel "Huevo" Fuenzalida contó en un programa de televisión una desconocida anécdota sobre un trío amoroso que habría vivido con el presentador de televisión, José Miguel Viñuela, y su expareja y madre de su única hija, Francisca Toro.

Toda esta confesión se dio en un extinto programa de TV, donde Fuenzalida recordó que en un momento de su relación se encontraba en una fuerte crisis con Francisca, en ese entonces trabajadora en "Mekano" junto a Viñuela.

El triángulo amoroso de Fuenzalida, Viñuela y Toro

"Yo pololeaba con la Francisca, que es la mamá de mi hija. Obviamente que en esa época yo era 'Huevito 2.0', 'Huevito carreteado'. Entonces, mucha pelea con ella en el pololeo. Y la Francisca animaba 'Mekano' con Viñuela. Me acuerdo de que una vez, ella vivía sola, estaba estudiando, y había terminado, ponte tú, un viernes...", partió narrando.

"Fue una pelea más o menos grande. No me pescaba por el teléfono. Sábado, domingo, lunes, martes. Entonces, decidí esperarla en su casa, después que llegara, supuestamente, de clases. Yo llegué con rosas. La estaba esperando, esperando que llegara. Habían pasado como cuatro, cinco días, y viene un auto. La Francisca no tenía auto", añadió.

Allí se dio cuenta de que la joven venía del lado del copiloto en el vehículo, que iba siendo manejado por Viñuela, quien al bajarse del auto increpa a Daniel: "'¡¿Qué hací aquí, hue...?! !¿Qué hací aquí, hue...?!' ¡Y yo era el pololo!", recordó el animador.

Tras lo anterior, Fuenzalida, en vez de enfrentar a Viñuela o a Toro, decidió retirarse del lugar: "Yo me fui, me enojé. Me hice el taimado". A los días, Francisca le prometió que no estaba pasando nada amoroso con José Miguel, continuando con su relación.

