El enojo de Anita Alvarado con admirador secreto que le envió un regalo a su casa: "Miserable"

A través de su cuenta de Instagram, Anita Alvarado hizo un furioso descargo contra uno de sus seguidores, quien le envió un humilde presente hasta su hogar.

En el video, la mujer aclaró que ella tiene bloqueado de sus redes sociales a esta persona, pues sería alguien que ya la ha hostigado anteriormente.

El enojo de Anita Alvarado contra admirador

"Quiero agradecer a la florería Picasso, estoy terminando de hacer deportes y me encuentro con este ramito de rosas que me mandó un hombre, que lo tengo bloqueado", partió diciendo en un video sobre un pequeño arreglo floral que recibió.

"No me mandes esta cagadita de flores de rosas. Mándame un buen paquete de rosas, porque en esta florería encuentras rosas maravillosas y ramos grandes", dijo molesta.

"¿Te voy a desbloquear por esto?, no, no te desbloqueo, miserable. Soy capricornio, me encanta todo lo que sea grande, todos los regalos me encantan, pero esto, no", concluyó la "geisha chilena".

Algunos seguidores aplaudieron la respuesta de Anita, mientras que otros criticaron el hecho de que no estuviera conforme con el regalo, dejándole comentarios como, "¿sabe usted cuánto tuvo que trabajar ese ser para enviarle esas flores? ¡También soy Capricornio, pero empático!".

