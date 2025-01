Sanadora de Rosario, Leda Bergonzi, se confiesa en "Only Fama": "Yo no quiero que me crean a mí, quiero que le crean a Dios"

24 en. 2025 - 00:15 hrs.

La "sanadora de Rosario", Leda Bergonzi, visitó "Only Fama" este viernes, donde vivió una emotiva experiencia de "sanación" con todo el panel, y además se dio el tiempo de contar cómo fue que "hace 15 años" recibió este don.

Al respecto, partió diciendo que tenía un grupo de oración en Rosario. "Para explicarlo, y que lo entiendas, nosotros nos reuníamos con comunidades (...) donde ejercitábamos lo que era la palabra, y bueno todos los sábados nos reuníamos a orar".

La historia de Leda Bergonzi

"Transité con ellos 10 años, aproximadamente y bueno, un día X algo me impactó en una oración común y yo digo, 'me cambió la vida'. Mi vida no fue más mi vida", sentenció. Y es que desde ese rezo, Bergonzi aseveró haberse convertido en el puente entre Dios y las personas.

"Nosotros tenemos escamas en nuestros ojos y no vemos. Entonces, en esto se refleja el evangelio cuando dice que, se cayó las escamas de sus ojos y eso es lo que a mí me pasó", sumó, aseverando además que de inmediato, tras recibir el "espíritu santo" fue a ayudar a las personas. La argentina fue enfática en decir que esto ella no lo eligió, sino que fue Dios quien lo hizo.

De hecho, en varias partes de la conversación reiteró que ella no es más que un "puente" entre esta divinidad y las personas, descartando llamarse a sí misma como un ser de luz o una santa. "Yo no quiero que me crean a mí, yo quiero que le crean a Dios".

Polémica con la iglesia

Sobre la polémica que surgió hace algún tiempo, en donde aseveraron que ella fue expulsada de la iglesia por su trabajo, descartó tajantemente que las autoridades eclesiásticas tomaran esta decisión hacia ella.

"No estoy alejada (...) nosotros tenemos un comunicado que sacó el obispo de Rosario donde me sugiere un tiempo de receso. Un árbol para que dé más frutos, se poda. Esa fue la explicación", fustigó.

Sobre el hecho en particular que habría detonado esta conversación, señaló: "Lo que pasó es que se dijo que yo hacía imposición de manos y yo no hago imposición de manos (en sus jornadas de sanación). Yo no llego a tocarlos muchas veces, tenemos que adaptarnos a las normas de nuestra iglesia (...) quienes me acompañan, quienes caminaron, quienes cuentan testimonios saben qué fue lo que pasó realmente".

El día a día de Leda Bergonzi

"Yo soy igual que ustedes que están al otro lado", dijo varias veces Bergonzi, quien cuando no está en sus labores de sanaciones espirituales, confesó que se dedica diariamente a lo que cualquier persona hace en su diario vivir.

"Yo en mi casa limpio, cocino, no vuelo, tengo experiencias porque la espiritualidad es un ejercicio (...) Hago mi vida totalmente como todos ustedes", sumó, finalizando en que su presente es tan mundano, que no se encuentra ajena a los dramas del día a día.

"No es que Leda no tiene problemas, Leda tiene un montón de problemas. El error está en creer que estamos libres de estas consecuencias", cerró.

