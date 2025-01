Gala Caldirola se defiende de querella por estafa: Descarta ser parte de la empresa y anuncia acciones legales

25 en. 2025 - 01:06 hrs.

La influencer Gala Caldirola descartó tajantemente formar parte de la empresa inmobiliaria que estafó a un comprador en la venta de una parcela, cuya representación recaía en una de sus mejores amigas, Tity Fonseca.

En una conversación con el programa "Only Fama", Caldirola descartó ser socia de la empresa que cometió la denunciada estafa, alegando además que está evaluando acciones legales contra el responsable de esta querella.

La defensa de Gala Caldirola

"La verdad es que me parece un poco loco que tenga que estar dando explicaciones sobre esto en relación a la a la querella en mi contra, donde me veo involucrada. Lo único que puedo decir es que yo a principios del 2024 hice un video promocional, como muchas personas que promocionan empresas", sostuvo.

"Era un proyecto inmobiliario donde obviamente trabajaba mi amiga asociada con otra persona. Yo hice un video que duraba noventa segundos, nada más y nada menos. Lo hice para, pues, para apoyar el proyecto de estas parcelas en la comuna con mi amiga básicamente", sumó.

Luego agregó que, "nada, es esa fue toda mi participación en los hechos denunciados en la querella. La verdad es que no tengo ningún tipo de relación comercial ni participación en la sociedad vendedora. Y eso, una vez aclarado esto, yo también voy a ejercer las acciones legales en contra de quienes corresponda".

"Comprendo y empatizo totalmente, pero me parece injusto y absurdo que me hayan involucrado a mí cuando yo finalmente no tengo nada que ver como directamente con la empresa, simplemente estaba haciendo una promoción que obviamente no tenía idea de que todo esto iba a pasar después", finalizó.

