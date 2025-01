Pamela Díaz confiesa que rechazó invitación a Brasil de importante empresario que estaba casado: "Quedaba como la amante"

26 en. 2025 - 00:00 hrs.

Pamela Díaz estuvo presente en una nueva edición de su programa de YouTube, "Oh! Diosas", el cual comparte con Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal.

En el transcurso del espacio digital, el periodista le consultó a Cecilia y a Pamela si es que recibían muchos mensajes de hombres en sus redes sociales, lo que dio pie a que "La Fiera" hiciera una impactante revelación.

Pamela Díaz revela invitación de importante empresario

"Me escribió alguien que tiene una empresa muy importante en este país. Y yo lo encontraba guapo en una fiesta en que nos vimos", contó la modelo y conductora de televisión.

"Para hacerla corta me invitó a salir, yo no pude ir, empezamos a conversar un tiempo por celular y me dijo 'sabes qué, vamos a hacer algo, te voy a invitar a Brasil'", dijo Pamela sin ahondar en detalles de la identidad del empresario.

¿Por qué Pamela Díaz rechazó invitación de importante empresario?

Luego de acceder a la invitación, el hombre le pidió su RUT a Pamela para comenzar con los trámites y compra de los pasajes, pero la mujer no se pudo convencer de si debía emprender este viaje. "Algo me pasa que no puedo ser tan suelta. Mi lado conservador me dijo no", señaló, por lo que no le entregó el número de identidad.

Más adelante, la panelista contó que se juntó con su amigo José Miguel Viñuela, con quien compartió un almuerzo y le explicó la disyuntiva que estaba viviendo. "En ese almuerzo, yo le dije 'José, mira, este me está escribiendo'. Y (me dijo) 'pero si yo estuve en el cumpleaños de la señora de él hace una semana'".

"Le dije 'cuando yo vaya en el aeropuerto, entenderás que yo soy un personaje público, es obvio que me van a sacar una foto contigo, a lo mejor ahí tu señora se va a enterar cuando estemos en el aeropuerto (...) Te mando un beso, cuídate, maricón'", reveló

"Yo quedaba como la amante, quedaba como la Antonella. Quedaba igual que la Antonella Ríos, meterme en una relación, si la Antonella era la tercera, la cuarta en la relación. No, tengan mucho cuidado conmigo Algún día lo voy a decir quién es", concluyó "Pame".

