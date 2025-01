"Ella siempre me apañó, sin conocernos": La férrea defensa de Cony Capelli a Maite Orsini

25 en. 2025 - 19:15 hrs.

La diputada Maite Orsini se ha visto involucrada en diferentes polémicas tanto a nivel político como del mundo del espectáculo nacional.

Cabe recordar que a la congresista se le criticó su actuar en el lío judicial que se encuentra enfrentando su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia.

En tanto, en el mundo del espectáculo, recientemente se habló acerca del triángulo amoroso que protagonizaron Orsini, Millaray Viera y Marcelo Díaz. De hecho, se especuló que la diputada se contactó directamente con Viera para abordar la situación, sin embargo, aquello fue descartado por la propia parlamentaria.

El apoyo de Cony Capelli a Maite Orsini

La ganadora de la primera edición de reality chileno "Gran Hermano", Constanza "Cony" Capelli, respondió una pregunta que le dejó un seguidor en Instagram, en la que le consultó si le gustaría tener de invitada a Maite Orsini en su podcast "Con y Sin Amor".

Cabe recordar que Cony Capelli confesó en el espacio televisivo del que participó que también salió con Jorge Valdivia, pero decidió alejarse del exfutbolista cuando se dio cuenta de que estaba con Maite y Daniela Aránguiz al mismo tiempo.

Eso sí, Cony Capelli solo tuvo palabras positivas para Maite Orsini y aclaró que le encantaría poder entrevistarla en su podcast. Además, le entregó su apoyo en el difícil momento que se encuentra enfrentando.

"Me encantaría hacerle una nota a la Maite. Me encantaría, por supuesto, con algo positivo y liviano, porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Hue.... y pasarlo bien", partió diciendo la influencer, en un video que compartió el portal Tiempo X.

Luego, la ganadora de Gran Hermano sinceró que "en su momento, la Maite, cuando recién estábamos empezando el Con y Sin Amor, ella siempre fue muy apañadora conmigo, me dijo a penas yo estaba empezando como 'oye, me podrías entrevistar'. Siempre fue muy buena onda".

Por último, Capelli tuvo palabras de cariño para la diputada, a pesar de que aún no se conocen en persona. "En este tema como del compañerismo, del respeto y ella siempre me apañó, sin conocernos, siempre por un tema de respeto de 'te veo y te considero', yo esa hue... la valoro caleta. Aunque me importa un pi... lo que opinen", concluyó la influencer.

