Anita Alvarado argumentó su enojo con hombre que le mandó regalo a su casa: "Cuando quiero conquistar a alguien, me luzco"

Anita Alvarado realizó un furioso descargo contra un hombre que le mandó un humilde presente a su hogar: Un pequeño ramito de rosas.

A través de su cuenta de Instagram, la "geisha chilena" señaló que tiene bloqueado a dicho sujeto, pues sería alguien que ya la ha hostigado anteriormente.

En su descargo, Anita Alvarado se dirigió contra el hombre y le dijo "no me mandes esta cagadita de flores de rosas. Mándame un buen paquete de rosas, porque en esta florería encuentras rosas maravillosas y ramos grandes".

"¿Te voy a desbloquear por esto? No, no te desbloqueo, miserable. Soy capricornio, me encanta todo lo que sea grande, todos los regalos me encantan, pero esto, no", agregó la "geisha chilena". Sus palabras causaron controversias en sus seguidores, donde algunos criticaron su actuar.

Anita Alvarado explicó su enojo contra seguidor

Luego de que el primer video se viralizara, Anita Alvarado grabó una segunda pieza audiovisual en la que argumentó su enojo.

Primero, la "geisha chilena" partió reconociendo que "sí, de repente me da la pataleta, porque cuando yo quiero conquistar a alguien lo hago de la mejor forma, me luzco".

"No me vengan con cositas después, de que me pizcan la pata y quieres hacer un retroceso. Yo no soy mujer que retrocede y menos por pequeñeces", concluyó Anita Alvarado.

