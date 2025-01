"Está muy por debajo el primito": Francisca Merino revela quiebre en la familia de su pareja Andrea Marocchino

25 en. 2025 - 13:15 hrs.

La actriz y panelista de farándula, Francisca Merino, entregó nuevos detalles respecto al quiebre familiar entre su pareja, Andrea Marocchino, y su primo, el exchico reality y empresario, Marcelo Marocchino.

"Ellos ya no son familia, de hecho a Marcelo lo sacaron de 'Cielo Milano' (tienda de ropa). No tiene nada que ver. Absolutamente separados y con abogados entre medio", declaró Merino durante el programa "Tal Cual" de TV+.

"No le llega ni al talón"

La revelación se dio cuando el panel del espacio de farándula, compuesto además por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, le preguntó a "Pancha" sobre sus deseos de contraer matrimonio con su pareja, Andrea, con quien lleva seis años de relación.

"Mira, esta Navidad esperaba el anillo, les juro. No, me regaló otra cosa, igual me encantó, pero no el anillo", confesó Merino, ante lo cual Argandoña le consultó si le gustaría asistir a la gala del Festival de Viña del Mar.

"¿Cómo sabes si no me regala el anillo en la alfombra roja?", bromeó la actriz antes de que Raquel le recordara que Marcelo Marocchino -primo de su pareja- tuvo ese gesto con su actual esposa. "Sí, pero por favor, ese no le llega ni al talón a mi pareja Andrea", arremetió Francisca.

La panelista fue más allá y afirmó que "(no le llega) ni como pareja, ni como ser humano, ni como empresario, ni socialmente. Está muy por debajo el primito". De esta forma, Merino confirmó que actualmente no existe relación de ningún tipo entre la familia de Andrea y Marcelo.

