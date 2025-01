Francisca Merino relata los feos comentarios que recibe tras hacer particular confesión: "De verdad la gente me está acosando"

19 en. 2025 - 19:15 hrs.

La actriz Francisca "Pancha" Merino sorprendió a los usuarios de las redes sociales al confesar que práctica el sexto tántrico junto a su pareja, el italiano Andrea Marocchino.

Sin embargo, la intérprete reconoció que, el realizar aquella confesión, ha provocado que algunas personas le digan diferentes frases en la calle.

"¡Ya no puedo salir a la calle!"

En el programa "Tal Cual" de TV+, "Pancha" Merino partió contando que "estoy tan aproblemada, me ha pasado de todo. Desde que me bautizaron como la sexóloga de Chile, yo no voy a ser más tántrica. ¡Ya no puedo salir a la calle! ¡Te juro! Casi me dicen '¡Buena caliente!'".

Luego, la actriz añadió que "la gente es tan ignorante que creen que porque una es tántrica se anda acostando todo el día. Me ven y esconden al marido, piensan que se los voy a quitar. Yo nunca he sido mirona (...). Creen que soy más fácil que la tabla del 1. Eso es lo último porque si hay algo que yo no soy, es ser una mujer regalada".

Debido a las expresiones que algunos le dicen, Francisca Merino contó que trata de pasar desapercibida cuando sale. "Ahora me tengo que poner un gorro para salir a la calle, me pongo anteojos y jockey porque de verdad la gente me está acosando", relató la intérprete.

Por último, "Pancha" Merino relató algunos de los feos comentarios que ha recibido por parte de algunas personas. "La otra que me dijeron 'estás más caliente tobogán de verano'. La gente es ordinaria, y deberían leer su libro de tantra para que verdaderamente entiendan. También me dijeron 'estás más caliente que sobaco de panadero'. Es ordinario".

