"Me traicionó, se portó muy mal conmigo": Pancha Merino arremete contra Juan Pablo Sáez y él le responde

Los actores Francisca "Pancha" Merino y Juan Pablo Sáez se convirtieron a la par en íconos juveniles de los años 90 por sus personajes en la exitosa teleserie "Adrenalina", donde dieron vida a los emblemáticos Kathy Winter y DJ Billy, respectivamente.

No obstante, a casi 30 años de ese proyecto, hoy los intérpretes han manifestado públicamente su profunda enemistad. "Colgándose de mí, qué patudez más grande", expresó Merino durante el programa "Tal Cual" al ver que Sáez había publicado una foto de ambos en sus redes sociales.

"Me da lata. Me traicionó, se portó muy mal conmigo", declaró entonces la actriz, quien además agregó: "actúa pésimo, hay que actuar sola con él para no desconcentrarse. No es ni natural, que es lo básico".

La respuesta de Sáez

En respuesta a los dichos de su colega, Juan Pablo Sáez manifestó: "Aclaremos altiro. Mucha gente cree que con Francisca alguna vez fuimos algo, pero no es así, solo fuimos colegas y sí, fuimos amigos, por eso a mí me duele que ella hable leseras".

Respecto al origen de esta enemistad, el recordado "DJ Billy" explicó que todo se originó por un proyecto teatral. "Ella quedó fuera de una producción que se llama 'Perfectos desconocidos', que la hicimos hace cuatro años. Yo tenía que mandar nombres de actores posibles, pero el elenco lo definían en Argentina", relató.

Entonces, Sáez contó que "Pancha" lo llamó para decirle "ya, yo estoy lista en la obra", a lo que él le explicó que no había sido seleccionada por la producción trasandina. "¿Cómo desgraciado?, me sacaste", le respondió la actriz, quien -de acuerdo a Juan Pablo- nunca más le contestó el teléfono.

