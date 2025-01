Revisa la lista: Village People y otros famosos dirán presente en posesión de Trump

16 en. 2025 - 20:24 hrs.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está cerca asumir su nuevo cargo al mando del país norteamericano. El próximo 20 de enero, asumirá su segundo mandato a cargo del país.

Para ese importante momento, Trump cuenta con una importante lista de celebridades que dirían presente y que han respaldado su asunción.

Village People y un himno global

Entre los nombres destacan el grupo Village People, quienes además tendrán un rol específico dentro del evento del nuevo presidente. La agrupación, cuyo famoso tema "Y.M.C.A.", que fue popular en los años 90, ha sido utilizado en numerosos eventos electorales de Donald Trump, participará en algunos de los actos de la inauguración del mandatario electo.

“Participaremos en las actividades inaugurales, incluyendo al menos un evento con el presidente electo”, señalaron en Facebook. “Sabemos que a algunos no les gustará oír esto, pero creemos que la música debe interpretarse sin tener en cuenta la política”, agregaron en el comunicado.

Mientras que, Donald Trump, ha utilizado el himno de Village People en varias ocasiones dentro de sus actos, a lo que los músicos dijeron: “Nuestra canción Y.M.C.A. es un himno global que esperamos ayude a unir al país después de una campaña tumultuosa y dividida en la que perdió nuestro candidato preferido”.

“Por lo tanto, creemos que es momento de unir al país con música, razón por la cual Village People actuará en varios eventos como parte de la investidura de Donald J. Trump en 2025”, concluyeron.

Otras celebridades que estarán apoyando a Trump

Sin embargo, no serán las únicas celebridades que estarán en la ceremonia. Según señaló Forbes, también estaría la cantante Carrie Underwood, quien estaría a cargo de interpretar “America the Beautiful”. La ganadora de "American Idol", se mostró entusiasmada: “Amo a nuestro país y me siento honrada de haber sido invitada a cantar en la investidura y ser parte de este evento histórico,” detalló en PEOPLE.

También se podrá ver a artistas como el cantante de country Lee Greenwood, reconocido por su canción “God Bless the U.S.A.”. Este actuará durante el evento oficial de juramento, según dijo la Associated Press.

Elon Musk, reportan que también estará en la ceremonia, junto a más rostros mundiales como Logan Paul y su hermano Jake Paul, Theo Von, Dana White, Amber Rose, Caitlyn Jenner, The Nelk Boys, Bryce Hall y Megyn Kelly.

