Metallica anuncia millonaria donación para familias afectadas por incendios en California: Conoce el monto

Recientemente, la banda Metallica, mediante su fundación "All Within My Hands", anunció mediante redes sociales que donarán una millonaria cantidad de dinero en apoyo a las víctimas de los incendios que azotan a Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

La histórica agrupación de heavy metal entregará el dinero a dos entidades distintas, específicamente a The California Community Foundation y The Pasadena Community Foundation.

La millonaria donación de Metallica

Según dio a conocer, el gripo liderado por James Hetfield donará un total de 500.000 dólares, lo que en pesos chilenos se traduce a más de $502 millones, según el cambio actual.

El monto se dividirá en partes iguales para las dos fundaciones, así que cada una recibirá 250 mil dólares, unos $251 millones, para ir en ayuda de los damnificados por la catástrofe, catalogada como la más devastadora en la historia de Estados Unidos y que ha cobrado, hasta el momento, la vida de 25 personas.

“All Within My Hands está otorgando 500 mil dólares para los esfuerzos de socorro (...) las cifras (de fallecidos, evacuados, viviendas y estructuras comerciales destruidas, y la flora afectada) no pueden articular la magnitud de la angustia, ya que el desastre molesta a las familias y desmantela los medios de vida", posteó la banda compuesta principalmente por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Dave Mustaine.

La publicación de Metallica está acompañada de cuatro imágenes, todas reflejan la brutalidad de los efectos del siniestro. Asimismo, seguidores aplaudieron el anuncio de la donación: "Orgulloso de mi banda favorita", "¡gracias!", "actitud de banda grande" e "increíble donación" fueron algunas de las interacciones.

