"No lo puedo describir": Periodista latina llora en vivo por riesgo de perder su casa en los incendios en Los Ángeles

15 en. 2025 - 11:16 hrs.

Los incendios en Los Ángeles, en California, ya suman 25 fallecidos, miles de damnificados y millones con el riesgo de perder su casa, tal como es el caso de la periodista del canal Telemundo, Jessica Maldonado.

La reportera, que anteriormente trabajó para el programa 'El Gordo y el Flaco', lloró en vivo mientras relataba los momentos de angustia que vivió con su familia al escapar de los incendios.

Periodista se mantuvo desaparecida

En los primeros días del incendio, imágenes del programa 'Al Rojo Vivo' mostraron el momento en que algunas casas aledañas a la de Maldonado se quemaban.

A raíz de ello, el equipo periodístico del canal intentó contactarse con la reportera, que no daba señales de vida, por lo que muchos temieron lo peor. Sin embargo, ella apareció posteriormente en vivo, angustiada por el riesgo de perder su hogar.

La propiedad vecina de la periodista se redujo a cenizas y cayó encima de la suya, aunque milagrosamente su vivienda se mantuvo en pie. En ese momento, tuvo que escapar de noche con su madre, quien tiene movilidad reducida, y su mascota.

Los momentos de angustia que vivió la reportera

Tras lograr escapar sana y salva, Jessica no pudo contener el llanto y contó en vivo a sus compañeros de canal: "Ha sido tan difícil. De verdad que no lo puedo describir con palabras lo que me tocó vivir, nunca lo había vivido en mi carrera".

"Yo estaba con mi perrito y con mi mamá, que anda con el caminador. Ha sido de las experiencias más aterradoras que he vivido. No tuve tiempo ni de sacar el cargador, por eso me desconecté. No sé en qué condiciones está mi casa, pero mi mamá y mi perrito están bien", relató entre lágrimas y con los escombros a su espalda.

Tras el angustiante momento, varias celebridades latinas como Maná, Alejandro Fernández y Patricia Manterola enviaron su apoyo a la periodista.

Todo sobre Sucesos