"Él me enviaba fotos": Falso Brad Pitt engañó a una mujer en Francia y la hizo perder todo su patrimonio

13 en. 2025 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 53 años fue víctima de estafa por 830.000 euros (854.435.200 de pesos chilenos), la cual fue ideada por una persona que se hizo pasar por el actor y estrella de Hollywood, Brad Pitt, quien durante un lapso de año y medio simuló estar enamorado de su víctima con fines de engaño.

La víctima, identificada como Anne, expuso a la prensa francesa que le entregó la exorbitante suma de dinero al pseudo actor luego que este le confesara que tenía que operarse de un cáncer en los riñones, pero que no podía hacerlo debido a que sus cuentas estaban congeladas tras el divorcio con Angelina Jolie.

Perdió todo su patrimonio por la estafa

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, y a través del programa galo de televisión TF1, la mujer confesó que se había enamorado de esta persona que conoció por internet y su relación con el estafador había nacido luego de que ella atravesara un difícil momento sentimental con su marido, con el cual tiene una hija.

En todo este tiempo de relación era común que el falso Brad Pitt le enviara fotos a su víctima de su día a día. “Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, pensaba: ‘son fotos que hizo para mí’”, dijo a los periodistas del programa Sept à Huit.

Sin embargo, el amor acabó cuando Anne se enteró de que el famoso actor iniciaba una relación con Inés de Ramón, directora de Ventas y Relaciones Públicas en la prestigiosa joyería Anita Ko, ubicada en EEUU.

“Por qué me eligieron a mí para hacerme mal”

Actualmente, Anne vive días difíciles. Ella aloja en la casa de una amiga tras perder todo su patrimonio por estafa, el cual incluye 775 mil euros (797 millones de pesos) que recibió tras divorciarse.

“Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno”, lamentó.