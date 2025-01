Contrato de Fares Jadue: Las alertas de la Dirección de Control de Macul que no fueron respondidas por exalcalde Montoya

13 en. 2025 - 13:04 hrs.

El paso de Fares Jadue (PC) por la Municipalidad de Macul no pasó desapercibido. No sólo porque la Contraloría efectuó reparos por los $73 millones que se le pagaron, sino también porque encendió las alertas al interior de la Dirección de Control de ese municipio.

El ahora alcalde de Recoleta, cuando era concejal entre 2022 y 2024, fue contratado a honorario para asesorar en distintas materias a la Municipalidad de Macul, pero principalmente en la alcaldía. Ese desempeño, sin embargo, fue investigado por la Contraloría, organismo que constató que no se pudo acreditar el cumplimiento de sus funciones, junto con el uso de “copy paste” en los informes mensuales.

Esos antecedentes quedaron plasmados en un informe publicado el 6 de diciembre de 2024. Pero, antes de que se conociera, en el marco de la investigación de la Contraloría, la Dirección de Control de Macul envió cuatro oficios a la administración de Gonzalo Montoya, solicitando información que respaldara el trabajo de Fares Jadue, junto con recomendar acciones legales y administrativas en caso de que no se pudiera constatar el cumplimiento de sus labores.

La administración en ese entonces, sin embargo, no envió los antecedentes solicitados. La Contraloría, por su parte, emitió dos reparos sobre los pagos que se le realizaron a Fares Jadue -correspondientes a $66.551.358 y $6.779.664-, argumentando que no se pudo comprobar el trabajo realizado.

Desde la actual administración municipal, a cargo del alcalde Eduardo Espinoza (Republicano), manifestaron preocupación ante la ausencia de respuestas.

“Como Municipalidad necesitamos respuestas de la insólita negativa que tuvo la administración de Gonzalo Montoya para contestar los 4 oficios que envió la Dirección de Control, entre octubre y noviembre de 2024, solicitando antecedentes y recomendando tomar acciones legales y administrativas por la investigación ‘Fares Jadue’”, señalaron en un comunicado enviado a Mega Investiga.

El otrora alcalde de Macul Gonzalo Montoya, por su parte, explicó a este medio que -inicialmente- no respondieron porque él se encontraba en campaña y que luego, a su regreso, se concentraron en “poder entregar los insumos una vez que llegara el informe final de la Contraloría”.

“Resguardar el patrimonio municipal”

Fue el 2 de octubre cuando la Dirección de Control de Macul envió el primer oficio. Fue remitido a Andrés Urzúa Corvalán, administrador municipal que en ese momento ejercía como alcalde subrogante, ante la ausencia de Montoya por su campaña a la reelección.

El oficio detallaba que el 26 de septiembre esa oficina recibió el pre informe de la Contraloría sobre la investigación que se inició por la contratación de Fares Jadue, y que dicho documento describía una serie de observaciones. Sin embargo, puntualizó en un aspecto en específico: los montos pagados al militante comunista.

“En razón de la gravedad de las observaciones planteadas de forma preliminar y la cuantía de aquellas, resulta indispensable que el municipio adopte a la brevedad las medidas pertinentes a fin de resguardar adecuadamente el patrimonio municipal, en particular respecto de aquella en que se observan pagos no acreditados” se lee en el oficio.

Ante esa advertencia, la Dirección de Control solicitó remitir “los respaldos pertinentes en relación a cada uno de los informes de actividades mensuales presentados por el señor Fares Jadue Leiva, y que fueron objeto de observaciones”.

Y es que, según constató la Contraloría, dichos informes entregados por Jadue entre abril de 2022 y junio de 2024 -correspondientes a 27 decretos de pago por un total bruto de $66 millones- no se encuentran respaldados con la totalidad de los antecedentes que permitan determinar si se cumplieron las funciones encomendadas y, por ende, acreditar los gastos.

Asimismo, el ente fiscalizador detectó que en los documentos “se describe la realización de las mismas tareas por hasta 30 meses de forma similar y reiterativa”.

Con estos antecedentes a mano, la Dirección de Control de Macul también precisó que, en caso de no contar con la documentación que respalde los informes de actividades mensuales de Jadue, se requiere “evaluar la realización de acciones administrativas y judiciales, que permitan obtener la restitución de aquellos gastos no acreditados”.

Junto con eso, recomendó instruir un procedimiento disciplinario ante la eventual ausencia de los antecedentes requeridos y otro tipo de medidas que permitan subsanar las observaciones planteadas por la Contraloría. El oficio, sin embargo, no tuvo respuesta.

“Pese a constantes insistencias, no se ha recibido respuesta”

En un nuevo intento, el 8 y 19 de octubre y el 5 de noviembre se enviaron otros tres oficios desde la Dirección de Control, advirtiendo sobre las observaciones formuladas por la Contraloría. A diferencia de los anteriores, el último documento fue remitido al alcalde Gonzalo Montoya, quien ya había regresado de la campaña electoral y había sido derrotado en las elecciones municipales.

Sin embargo, nuevamente ninguno de los oficios fue respondido. Ya para el 6 de diciembre, día en que se concretó el cambio de mando municipal, el informe final de la Contraloría estaba en manos del municipio. En él, se mantenían las observaciones del pre informe y se emitían los reparos respecto a los montos pagados a Fares Jadue.

Ante esas observaciones, la Dirección de Control insistió en solicitar a la alcaldía los antecedentes sobre la constatación de Fares Jadue y envió dos oficios a la nueva administración a cargo de Eduardo Espinoza.

El primero fue el 6 de diciembre: “A la fecha, pese a las constantes insistencias de esta unidad, no se ha recibido respuesta”, advertía el documento en el que, además, se contextualiza sobre la investigación.

El segundo, se envió el 27 de diciembre y sugería adoptar medidas a fin de resguardar el patrimonio municipal. Esto, en vista de que se habrían realizado pagos a Fares Jadue, pese a no poder acreditar el cumplimiento de sus labores.

Montoya: “Los primeros informes no pudieron ser respondidos”

Mega Investiga solicitó al entonces alcalde de Macul una aclaración sobre la ausencia de respuestas a los oficios.

“Efectivamente los primeros informes no pudieron ser respondidos porque yo me encontraba afuera, me encontraba en período eleccionario. Y, cuando regreso, veo efectivamente el informe que se me envía en noviembre”, explicó Montoya.

Seguidamente, agregó que tras una revisión de los documentos concluyeron que “lo que la Dirección de Control nos exponía era exactamente lo mismo que los requerimientos que nos había solicitado el pre informe de la Contraloría. Por lo tanto, lo que estábamos trabajando más que responder esa solicitud de la Dirección de Control, era poder entregar los insumos una vez que llegara el informe final de la Contraloría”.

Pero, el informe final llegó el día en que asumió el nuevo jefe comunal. Ante esa situación, dijo Montoya, “no pudimos desde nuestra administración poder entregar todos los insumos que creíamos importantes para aclarar esta situación. Sin embargo, estamos muy dispuestos a colaborar”.

Sobre el resultado de la investigación de la Contraloría, el otrora alcalde remarcó que “son acciones que hay que revisar que son más de forma que de fondo, que apuntan principalmente al cometido del señor Fares Jadue”, y defendió la contratación del militante comunista: “Fue un aporte todo lo que nos entregó a la gestión municipal”.

La Municipalidad de Macul, actualmente, está analizando los reparos que emitió la Contraloría para dar inicio, próximamente, a los procedimientos disciplinarios instruidos por el ente fiscalizador.

