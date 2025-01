"Tenemos el corazón roto": Famosa actriz de Estados Unidos muere durante incendios en California

14 en. 2025 - 12:10 hrs.

Hasta ahora, se contabilizan al menos 24 fallecidos por los voraces incendios forestales en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Entre las víctimas fatales se encuentra la actriz de Hollywood, Dalyce Curry.

De acuerdo a lo que informa Mirror, los restos de la mujer fueron encontrados en su casa ubicada en la localidad de Altadena, donde el fuego arrasó con decenas de residencias, dejándolas reducidas a cenizas.

La artista, de 95 años de edad al momento de su muerte, se hizo conocida principalmente en el mundo televisivo por su participación en diferentes series, como "The Blues Brothers", "The Ten Commandments" y "Lady Sings the Blues".

Detalles de la muerte

El citado medio informa que su nieta, Kelley, la había ido a dejar a su casa durante la jornada del pasado martes 7 de enero, luego de haber tenido una jornada de citas médicas en un hospital cercano. Tras compartir un rato, la joven se fue en la noche a su casa, dejando sola a Dalyce.

La mañana del miércoles, Kelley vio un mensaje en su celular en el que le avisaban que se había ido la luz de la casa de su abuela, por lo que rápidamente se dirigió hasta allá. En el lugar, un oficial le informó que la casa de Dalyce había sido consumida por el fuego, manteniendo la esperanza de que se encontrara con vida.

Esto, porque el policía le dijo que el gobierno local había trasladado a todas las personas en situación de riesgo a un albergue alejado del fuego. Sin embargo, ese no fue el caso de su abuela.

"Tenemos el corazón roto"

"Nos duele el alma, tenemos el corazón roto. Ella amaba Altadena. No hay nadie que amara esa ciudad más que mi abuela. Ella dijo que todavía no había comenzado a vivir, así que sabía que estaría aquí más allá de los 100 años. Todavía quería salir con alguien, quería encontrar un marido... Tienen que mejorar con el sistema de emergencia porque es una comunidad de personas muy mayores", dijo su nieta a los medios, criticando la gestión de evacuación ante desastres.

