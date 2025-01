"Cagad... de miedo": Helhue Sukni mostró cómo le sacaron los puntos de su rejuvenecimiento facial

14 en. 2025 - 10:10 hrs.

La mediática abogada Helhue Sukni se sometió hace algunas semanas a una cirugía de rejuvenecimiento, consistente a un lifting facial. Una operación que la tuvo en el quirófano durante, nada más ni nada menos que, ocho horas.

El lifting facial consiste en un tratamiento en el que al paciente se le elimina el exceso de piel. Para ello, el médico tiene que realizar cortes detrás de las orejas, estirando la piel, lo que a su vez elimina las arrugas.

Helhue Sukni se saca los puntos

Durante la tarde de este lunes 13 de enero, Sukni subió un video a sus redes sociales en donde aparece en la consulta del cirujano plástico, debido a que llegó el esperado momento en el que a la abogada le retiraron los puntos.

"Estoy cagad... de miedo, porque la operación no me dolió nada, como tampoco el postoperatorio, nunca me dolió nada, lo juro. Pero, ¿saben por qué me da miedo? Porque los puntos se secaron", explicó, aunque el médico le aplicó una anestesia tópica.

Afortunadamente para ella, el hecho que los puntos estuvieran secos no le provocó dolor, ya que cuando el médico le sacó el primer punto no tuvo ningún malestar, pese a que no cumplió a cabalidad con las recomendaciones del postoperatorio.

Y es que Sukni, que ha reconocido abiertamente que es adicta al cigarrillo, no dejó de fumar durante todo su tiempo de reposo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, fumar "afecta negativamente la cicatrización, ya que reduce la oxigenación de los tejidos y disminuye la capacidad del cuerpo para proporcionar los nutrientes necesarios. Esto puede provocar complicaciones postquirúrgicas, como infecciones y cicatrices poco estéticas".

